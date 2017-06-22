Mercedes-Benz тестирует новый AMG GT

Фото: www.motor1.com
Машина, которая лишь недавно была представлена на Женевском автосалоне, уже готова, судя по всему, встать на конвейер. На шпионских фотографиях с «Северной Петли» видно, как обклеенный одним лишь только винилом автомобиль нарезает круг за кругом.
Евгений Васин

Мощность гибридной установки под капотом новинки может составить 805 л. с. Посчитаем транспортный налог? Mercedes по-прежнему старается быть на голову выше своих конкурентов, даже там, где это фактически невозможно. И тем не менее! Встречайте, новый AMG GT!

Легкая маскировка автомобиля, замеченного на Нюрбургринге, дает возможность разглядеть не только силуэт во всех подробностях, но и стильные прорези в бамперах, свидетельствующие о желании выделиться. Но главное, самое ценное и дорогое, скрыто под капотом: гибридная силовая установка, созданная с участием битурбового V-образного четырехлитрового мотора и электродвигателя мощностью 805 л. с. Говорят, что авторы при разработке и проектировании этого монстра вдохновлялись «Королевой Гонок» в общем и брендом EQ Power + в частности.

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22 июня 2017
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