Mercedes-Benz тестирует новый AMG GT

Мощность гибридной установки под капотом новинки может составить 805 л. с. Посчитаем транспортный налог? Mercedes по-прежнему старается быть на голову выше своих конкурентов, даже там, где это фактически невозможно. И тем не менее! Встречайте, новый AMG GT!

Легкая маскировка автомобиля, замеченного на Нюрбургринге, дает возможность разглядеть не только силуэт во всех подробностях, но и стильные прорези в бамперах, свидетельствующие о желании выделиться. Но главное, самое ценное и дорогое, скрыто под капотом: гибридная силовая установка, созданная с участием битурбового V-образного четырехлитрового мотора и электродвигателя мощностью 805 л. с. Говорят, что авторы при разработке и проектировании этого монстра вдохновлялись «Королевой Гонок» в общем и брендом EQ Power + в частности.