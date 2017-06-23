Более 8000 автомобилей Infiniti признаны опасными для пассажиров

Фото: www.netcarshow.com
Компания Infiniti отзывает в России более 8000 автомобилей F35, FX45, М35 и М45, проданных в 2006—2010 годах. Автостроитель обнаружил дефект подушек безопасности… И да, производителем этих «эирбегов» является японская Takata.
Виктория Базылева

– Причиной отзыва автомобилей Infiniti F35, FX45, М35 и М45 является выявленная вероятность ухудшения свойств горючего вещества газогенератора подушки безопасности бездымного типа в зависимости от времени, влажности и температуры окружающей среды, — говорится в сообщении «Росстандарта».

Как следствие, в случае аварии подушки безопасности могут сработать некорректно или и вовсе не сработать, поэтому визит к официальному дилеру лучше не откладывать.

Сервисная кампания охватывает 8270 автомобилей Infiniti F35, FX45, М35 и М45, сошедших с конвейера в период с апреля 2006 по март 2010 года. В рамках отзывной акции специалисты сервисов абсолютно бесплатно для владельцев заменят на моделях F35 и FX45 пассажирскую подушку безопасности, а на М35 и М45 — газогенератор.

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23 июня 2017
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