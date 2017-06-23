Ford Mustang плюс Dodge Ram: уникальный кабриолет для шейха

Фото: www.autobild.es
Тюнинг-ателье Hussain Albagali выпустило эксклюзивный кабриолет, представляющий собой помесь масл-кара Ford Mustang и пикапа Dodge Ram. Этот необычный автомобиль, у которого до сих пор нет названия, выполнен по заказу одного арабского шейха.
Виктория Базылева

Как сообщает Autobild, шейху наскучили уникальные машины из его необъятной коллекции, и он решил обзавестись чем-то совершенно неординарным — благо, что средства позволяют. Так, в 2015 году тюнинг-ателье Hussain Albagali поступил заказ на «гибрид» Ford Mustang и Dodge Ram.

В основе кабриолета лежит шасси пикапа Ram, на которое установили кузов «Мустанга», а в движение автомобиль приводит крайслеровский 6,4-литровый восьмицилиндровый Hemi мощностью в 485 л. с. и 643 Нм крутящего момента. Впрочем, больше о новинке в настоящее время ничего и неизвестно.

новинки рынка, производство, новая модель
23 июня 2017
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