Ford Mustang плюс Dodge Ram: уникальный кабриолет для шейха

Как сообщает Autobild, шейху наскучили уникальные машины из его необъятной коллекции, и он решил обзавестись чем-то совершенно неординарным — благо, что средства позволяют. Так, в 2015 году тюнинг-ателье Hussain Albagali поступил заказ на «гибрид» Ford Mustang и Dodge Ram.

В основе кабриолета лежит шасси пикапа Ram, на которое установили кузов «Мустанга», а в движение автомобиль приводит крайслеровский 6,4-литровый восьмицилиндровый Hemi мощностью в 485 л. с. и 643 Нм крутящего момента. Впрочем, больше о новинке в настоящее время ничего и неизвестно.