Названа дата мировой премьеры BMW X3 нового поколения

Кроссовер BMW X3 нового поколения будет официально представлен общественности 26 июня. Компания BMW объявила, что покажет прессе новую генерацию X3 в ходе специально организованного мероприятия в американском городе Спартанубург. Обещают, что прямая трансляция происходящего там действа будет вестись в интернете через официальный сайт BMW Group. На данный момент о кроссовере известно лишь, что он построен на фирменной модульной платформе CLAR и, как ожидается, окажется немного крупнее и чуть легче модели-предшественницы. Новое поколение BMW X3, как и сейчас будет оснащаться как бензиновыми, так и дизельными моторами, в том числе числе турбированным бензиновым 360-сильным мотором и 320 дизелем мощностью 320 л. с. Ожидается среди модификаций машины будет гибридная и, возможно, полностью электрическая версии. На американском рынке старт продаж нового BMW X3 запланирован на конце текущего или начало будущего, 2018 года. О сроках появления кроссовера на российском рынке пока ничего не известно.