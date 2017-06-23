Состоялась премьера электрической LADA Vesta

В казахской столице Астане в рамках выставки ЭКСПО-2017 прошла премьера полностью электрической версии российского седана LADA Vesta.
Максим Строкер

Электрическую версию LADA Vesta представила компания «АЗИЯ АВТО», собирающая бензиновые вазовские седаны на территории Казахстана. Электромобиль Vesta EV стал частью экспозиции местного Министерства энергетики. Как следует из его технических характеристик, транспортное средство оснащено электромотором мощностью 82 л. с. На станции длительность подзарядки составит всего 80 минут, а от бытовой розетки аккумулятор LADA Vesta EV будет заряжаться 9 часов. На одной зарядке можно проехать 150 километров.

Для сравнения скажем, что базовый и наименее мощный электромотор Tesla Model S развивает мощность эквивалентную 305 л. с., а запас хода этой машины равен примерно 500 км.

АВТОВАЗ, электромобили
23 июня 2017
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