Состоялась премьера электрической LADA Vesta

Электрическую версию LADA Vesta представила компания «АЗИЯ АВТО», собирающая бензиновые вазовские седаны на территории Казахстана. Электромобиль Vesta EV стал частью экспозиции местного Министерства энергетики. Как следует из его технических характеристик, транспортное средство оснащено электромотором мощностью 82 л. с. На станции длительность подзарядки составит всего 80 минут, а от бытовой розетки аккумулятор LADA Vesta EV будет заряжаться 9 часов. На одной зарядке можно проехать 150 километров.

Для сравнения скажем, что базовый и наименее мощный электромотор Tesla Model S развивает мощность эквивалентную 305 л. с., а запас хода этой машины равен примерно 500 км.