В России представили первый летающий электромобиль

– Наш Бегалет — это электромобиль, который может летать с мягким крылом парапланерного или аэрошютного типа. Он имеет четыре колеса и поэтому обладает на дороге хорошей устойчивостью, — приводят слова главы НПО "Авиационно-космические технологии"авиаконструктора Александра Бегака РИА «Новости».

Бегак также отметил, что в летающем электрокаре имеется все необходимое для полетов оборудование, в частности навигационный комплекс, GPS и ГЛОНАСС. Специалисты классифицировали Бегалет как легкий самолет с мягким крылом, ведь пилот расположен в обтекаемой эргономичной капсуле — то есть фюзеляже.

Максимальная дальность хода Бегалета на земле составляет не более 200 километров, а его пиковая скорость достигает 100 км/ч. В то же время по воздуху без дополнительной подзарядки можно пролететь около 350 километров, однако выше отметки в 70 км/ч стрелка спидометра не поднимется.

Все Бегалеты выполняются на заказ с учетом пожеланий клиента, поэтому и нет конкретных цен: стоимость новинки начинается от 500 000 рублей, а заканчивается несколькими миллионами. Только вот чтобы управлять такой машиной необходимо заранее пройти обучение и получить удостоверение пилота-любителя сверхлегкой авиации — а это, как вы понимаете, удовольствие далеко не из дешевых.