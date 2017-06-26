Баварцы отзывают смертельно опасную BMW 7-й серии

В начале апреля компания BMW объявила о проведении в Соединенных Штатах сервисной кампании, охватывающей 97 седанов 7-й серии, вооруженных 609-сильным V12, а теперь производитель отзывает еще 206 автомобилей — и все по той же причине.

Недоработанные на заводе магистрали «пропускают» моторное масло как раз в том месте, из которого оно без труда добирается до тормозных механизмов, тем самым значительно снижая их эффективность. Нетрудно догадаться, что у владельцев потенциально дефектных автомобилей многократно возрастают шансы стать виновником дорожной аварии, которая может завершится серьезными травмами и даже летальным исходом.

Официальные дилеры BMW в США уже оповестили клиентов о необходимости предоставить автомобиль на сервис для устранения неисправности. Впрочем, баварская «семерка» в модификации M760Li xDrive продается и в нашей стране — не исключено, что в обозримом будущем баварцы объявят о проведении этой сервисной кампании и в России.