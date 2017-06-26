Баварцы отзывают смертельно опасную BMW 7-й серии

Фото: www.netcarshow.com
BMW отзывает в США более 200 седанов 7-й серии в модификации M760Li xDrive — баварцы выявили дефект масляных магистралей 6,6-литрового V12. Как оказалось, подтекающая «смазка» может попадать на тормозные механизмы, а это, в свою очередь, чревато серьезными дорожными авариями.
Виктория Базылева

В начале апреля компания BMW объявила о проведении в Соединенных Штатах сервисной кампании, охватывающей 97 седанов 7-й серии, вооруженных 609-сильным V12, а теперь производитель отзывает еще 206 автомобилей — и все по той же причине.

Недоработанные на заводе магистрали «пропускают» моторное масло как раз в том месте, из которого оно без труда добирается до тормозных механизмов, тем самым значительно снижая их эффективность. Нетрудно догадаться, что у владельцев потенциально дефектных автомобилей многократно возрастают шансы стать виновником дорожной аварии, которая может завершится серьезными травмами и даже летальным исходом.

Официальные дилеры BMW в США уже оповестили клиентов о необходимости предоставить автомобиль на сервис для устранения неисправности. Впрочем, баварская «семерка» в модификации M760Li xDrive продается и в нашей стране — не исключено, что в обозримом будущем баварцы объявят о проведении этой сервисной кампании и в России.

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26 июня 2017
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