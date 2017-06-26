Обновленный Toyota Land Cruiser Prado рассекретили до премьеры

Фото: www.drivespark.com
В социальную сеть Instagram «просочилось» еще несколько фотографий обновленного Toyota Land Cruiser Prado, официальная премьера которого намечена на сентябрь нынешнего года. Японцы поработали над экстерьером и интерьером новинки, а также расширили список оснащения.
Виктория Базылева

Грядущее обновление станет уже вторым для Toyota Land Cruiser Prado четвертого поколения, дебютировавшего еще в 2009 году. Посвежевший внедорожник обзавелся полностью перелицованными фарами, абсолютно новыми «противотуманками» и видоизмененной радиаторной решеткой, которая, помимо прочего, получила дополнительные хромированные планки. Кроме того, японцы подретушировали фонари и задний спойлер.

В салоне рестайлингого Prado «поселилось» четырехспицевое рулевое колесо, позаимствованное у старшего Land Cruiser 200. Помимо этого, на фотографиях, представленных порталом DriveSpark, мы видим абсолютно новую центральную консоль, приборную панель и мультимедийный комплекс.

Фото: www.drivespark.com

Японцы оснастили автомобиль не только системой полуавтономного управления, но и множеством различных электронных ассистентов, отвечающих за безопасность. Машина уже в базовой комплектации порадует покупателей круиз-контролем, системами оповещения о выезде за пределы выбранной полосы и обнаружения пешеходов с функцией автоматического торможения, а также многими другими опциями. А вот силовые агрегаты, как предполагается, останутся прежними.

Дебют рестайлингого внедорожника Toyota Land Cruiser Prado, ориентированного на внутренний рынок, состоится 12 сентября. А вот когда он доберется до России — пока не сообщается. Напомним, что обзавестись автомобилем в текущей версии можно по цене от 1 997 000 рублей.

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26 июня 2017
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