Обновленный Toyota Land Cruiser Prado рассекретили до премьеры

Грядущее обновление станет уже вторым для Toyota Land Cruiser Prado четвертого поколения, дебютировавшего еще в 2009 году. Посвежевший внедорожник обзавелся полностью перелицованными фарами, абсолютно новыми «противотуманками» и видоизмененной радиаторной решеткой, которая, помимо прочего, получила дополнительные хромированные планки. Кроме того, японцы подретушировали фонари и задний спойлер.

В салоне рестайлингого Prado «поселилось» четырехспицевое рулевое колесо, позаимствованное у старшего Land Cruiser 200. Помимо этого, на фотографиях, представленных порталом DriveSpark, мы видим абсолютно новую центральную консоль, приборную панель и мультимедийный комплекс.