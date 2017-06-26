В России увеличился спрос на подержанные автомобили

Как сообщает агентство «Автостат», в мае нынешнего года в пользу автомобилей с пробегом сделали выбор более 436 300 россиян. Внимание 121 800 наших соотечественников привлекли машины LADA, а еще 47 500 покупателей остановились на «Тойотах». Кроме того, хорошо продаются и поддержанные Nissan, разошедшиеся тиражом более, чем в 22 900 машин.

При этом среди моделей наиболее востребованной по-прежнему является LADA 2114 — в мае продажи этих автомобилей с пробегом составили 12 900 экземпляров. На второй строчке оказалась вазовская «семерка» (12 600 машин), а «бронзу» по итогам месяца получил Ford Focus (10 700 экземпляров).

Стоит также отметить, что за период с января по май нынешнего года объем вторничного российского авторынка незначительно подрос на 0,9% до 2 млн. машин.