Дефицитный товар: почему сегодня очень сложно купить LADA Vesta

Оживление на российском авторынке затронуло также и продукцию АВТОВАЗа. В связи с этим, как сообщили «Ведомости», автодилерам теперь все чаще недостает объема собственных складских запасов. Напомним, что увеличение спроса на модели Волжского автозавода фиксируется уже давно. А в конце весны они подскочили на 22% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. На радостях дилеры марки практически перестали давать скидки на самые ходовые модели и вновь начали активно «впаривать» клиентам машины с уже установленными дополнительными опциями.

В частности, получения таких спросовых моделей как LADA Vesta, универсал и фургоны LADA Largus, хетчбэк Xray в заводской комплектации покупателям сейчас приходится дожидаться неделю-две. В то время как нашпигованную в дилерском центре дорогими опциями машину можно приобрести немедленно. Ожидается, что дефицит LADA на складах автодилеров уменьшится осенью, когда АВТОВАЗ планирует перейти на выпуск 29 000 машин в месяц вместо 22 000 сейчас.