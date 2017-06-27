Японцы отзывают в России пожароопасные автомобили Datsun

Фото: Datsun
Компания Nissan объявляет о проведении масштабной сервисной кампании, охватывающей более 17 500 автомобилей Datsun. Производитель обнаружил, что вследствие допущенной на заводе ошибки может повредиться топливный шланг, а это, в свою очередь, чревато возгоранием машины.
Виктория Базылева

По данным «Росстандарта», под отзывную акцию подпадают 17 778 автомобилей Datsun, выпущенных в период с сентября 2015 по январь 2017 года.

– Причиной отзыва автомобилей Datsun является выявленная ошибка, допущенная поставщиком в производственном процессе. Произошла замена материала, из которого изготавливают топливную трубку, из-за чего ее геометрические размеры могут не соответствовать спецификации, — говорится в сообщении.

Дефектная топливная трубка в ходе эксплуатации соприкасается с тросом сцепления и, как следствие, перетирается. В результате заводской «промах» может привести к утечке горючего и воспламенению транспортного средства.

В ближайшее время все владельцы потенциально опасных машин будут оповещены о необходимости предоставить автомобиль на сервис. Специалисты дилерских центров абсолютно бесплатно заменят установленные топливные трубки на «правильные».

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27 июня 2017
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