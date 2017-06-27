Компактные автомобили продаются в России лучше, чем кроссоверы

Наибольшая рыночная доля, а именно 40,8%, приходится на машины класса B — в мае официальные дилеры реализовали около 47 600 таких автомобилей (+8,2%), сообщает агентство «Автостат». При этом лидерами своего сегмента стали KIA Rio, в пользу которой сделали выбор 8083 россиянина, LADA Granta, привлекшая внимание 7324 автомобилистов, и LADA Vesta, нашедшая 6556 покупателей.

Сегмент кроссоверов и внедорожников в прошлом месяце также продемонстрировал уверенный рост (+28,5%; 46 700 экземпляров), однако доля автомобилей этого класса составила лишь 40%. Здесь бестселлерами по-прежнему остаются кроссовер Hyundai Creta, разошедшийся тиражом в 4203 машины, и его главный конкурент Renault Duster (3456 проданных автомобилей). А замыкает лидерскую строчку японский внедорожник Toyota RAV4 — в мае дилерам удалось оформить 3166 покупок.

В то же время все меньше российских покупателей привлекают автомобили А-класса. На долю супер-мини по итогам минувшего месяца пришлось всего 0,2%. При этом лучше других продается KIA Picanto, хотя объемы реализации этой городской машинки оставляют желать лучшего — в прошлом месяце ими обзавелись всего 163 автомобилиста.