Корейцы выпустят «заряженный» KIA Stinger

В интервью порталу Motoring Альберт Биерманн, глава подразделения KIA по высокотехгологичным разработкам, отметил, что с технической точки зрения новый Stinger безусловно обладает огромным потенциалом. Только вот разрабатывать мощную модификацию, которую он назвал «GTR или что-то подобное», еще слишком рано — для начала нужно посмотреть, как в разных частях света «пойдут» продажи стандартной версии. Биерманн уточнил, что лишь спустя некоторое время в компании определят целевую аудиторию модели и на основе полученных результатов примут итоговое решение о целесообразности вывода спортивного «Стингера».

В настоящее же время самой мощной является версия KIA Stinger GT. Автомобиль приводит в движение 3,3-литровый битурбированный V6 семейства Lambda II — мощность этого агрегата достигает 365 л. с., а его пиковый крутящий момент равен 510 Нм.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что российские продажи нового KIA Stinger стартуют в начале 2018 года. Лифтбэк будет продаваться в нашей стране в модификациях с бензиновыми турбомоторами объемом в 2 и 3,3 литра с системой заднего или полного привода. Цены, комплектации и подробные технические характеристики производитель анонсирует чуть позже, ближе к началу продаж.