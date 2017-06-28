Итальянцы представили обновленный Maserati GranTurismo

Так, итальянцы подретушировали переднюю часть GranTurismo, оснастив машину перелицованной радиаторной решеткой и другими воздухозаборниками, а также «поколдовали» над задним бампером. Представители Maserati рассказали порталу Motor1, что при разработке этого автомоблия дизайнеры черпали вдохновение из представленного ранее концепт-кара Alfieri.

В салоне обновленной модели «поселился» новый информационно-развлекательный комплекс с 8,4-дюймовым дисплеем и поддержкой смартфонов посредством Apple CarPlay и Android Auto. А за музыкальное сопровождение водителя в поездках теперь отвечает система Harman Kardon Premium Sound.

Под капотом Maserati GranTurismo никаких изменений не произошло: машина приводится в движение 4,7-литровым V8 производства Ferrari. Напомним, этот мотор развивает мощность в 460 л. с. и максимальный крутящий момент в 520 Нм. Двигатель по-прежнему агрегатируется с шестиступенчатой автоматической коробкой передач, в то время как привод — задний.