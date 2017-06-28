Японцы рассказали о новом спорткаре Nissan BladeGlider

– BladeGlider был создан, чтобы подчеркнуть достоинства электромобилей: удовольствие от вождения, высокий крутящий момент, эффективность и высококлассный стиль. Многие годы Гудвуд остается всемирно известной площадкой, где демонстрировали многие легендарные спортивные автомобили. Поэтому невозможно придумать лучшего места, чтобы представить публике BladeGlider и показать в действии концепцию Intelligent mobility, — говорит вице-президент по продуктовому планированию Nissan в Европе Понц Пандикутира.

Новый Nissan BladeGlider отличают инновационные дизайнерские решения, а также новейшие системы, минимизирующие выбросы вредных веществ в атмосферу. Впрочем, никаких подробностей относительно технических характеристик новинки японский производитель пока не раскрывает.

На Фестивале скорости электрический спорткар поборется за победу на соревнованиях по подъему на холм, а в последний день — выйдет на трассу, участвуя в своем первом европейском заезде. Напомним, что мероприятие пройдет в британском Гудвине с 29 июня по 2 июля.