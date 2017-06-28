Названы лучшие коммерческие автомобили в мире

Так, лучшим развозным автофургоном в 14 раз признали Volkswagen Caddy — за этот автомобиль проголосовали 32,5% респондентов. В категории грузовых автофургонов до 2,8 тонн одержал победу Transporter — его поддержали 41,3% опрошенных. К слову сказать, эта награда в копилке модели серии T уже пятая по счету. В свою очередь Amarok благодаря поддержке 46% читателей в четвертый раз стал лучшим пикапом.

– Мы очень рады победе, ведь именно выбор читателей является особенно ценной наградой. Положительные отзывы клиентов подкрепляют наше стремление предлагать продукты и сервисные решения, максимально отвечающие потребностям конкретных целевых групп. Мы особенно гордимся тем, что уже в четвёртый раз подряд сразу три модели марки Volkswagen Коммерческие автомобили занимают первые места, — сказал член правления марки Volkswagen Коммерческие автомобили Йорн Хазенфусс.