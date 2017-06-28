Производитель суперкаров Rezvani выпустит рамный внедорожник

Как сообщает издание Autocar, в настоящее время новинка существует лишь на бумаге, однако это не мешает Rezvani принимать предварительные заказы, предлагая покупателям внести депозит в размере 1000 долларов. Сообщается, что первые машины доберутся до своих владельцев в конце нынешнего года. И хотя точных цен в компании пока не называют, учитывая, что прайс на Beast стартует с 159 000 долларов, можно предположить, что внедорожник обойдется клиенту ориентировочно в ту же сумму или же чуть дешевле.

Доподлинно известно, что в основе машины лежит рамная конструкция. Судя по представленным изображениям, автомобиль сможет похвастать внушительно высоким клиренсом, сверхпрочным кузовом, а также здоровыми колесами. Более того, в качестве дополнительного оборудования Rezvani предлагает покупателям дополнительную бронезащиту — чтобы уж наверняка. Что же до силовых агрегатов, то эта информация в настоящее время держится в секрете.