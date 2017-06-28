Сколько заработали автопроизводители на россиянах в мае

В минувшем месяце больше всего денег россияне потратили на покупку Hyundai Solaris — дилеры продали порядка 7800 машин на сумму в 5,79 млрд. рублей. На второй строчке оказалась KIA Rio, разошедшаяся тиражом в 7572 автомобиля на 5,73 млрд, сообщает агентство «Автостат». А третьим стал внедорожник Toyota RAV4 — в его пользу сделали выбор 2878 покупателей, выложивших в общей сложности 4,62 млрд рублей. В лидерской пятерке также оказались кроссовер Hyundai Creta и седан LADA Vesta, принесшие производителям 4,25 и 3,9 млрд. соответственно.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что по состоянию на май текущего года лучше других в нашей стране продаются автомобили B-класса. Новенькими бюджетными седанами и хетчбэками обзавелись около 47 600 наших соотечественников, в то время как кроссоверами — 46 700 автомобилистов.