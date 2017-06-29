Mercedes-Benz отзывает 3500 автомобилей из-за неисправности рулевого управления

– Причиной отзыва автомобилей Mercedes-Benz является возможный недостаточный момент затяжки болтового соединения соединительной муфты рулевого вала. Данный дефект может вызывать больший износ зубцов карданного шарнира при повышенной нагрузке, — говорится в сообщении «Росстандарта».

Новая сервисная кампания охватывает внедорожники Gelandewagen, проданные с 2012 года по сегодняшний день, а также реализованные в период с 2013 по 2014 год автомобили С-класса. В целом под отзывную кампанию подпадает 3408 машин.

В ближайшее время владельцы потенциально дефектных транспортных средств будут оповещены о необходимости предоставить автомобиль на сервис. Специалисты дилерских центров абсолютно бесплатно проверят соединение карданного шарнира рулевого механизма и в случае необходимости заменят подвержденные детали.