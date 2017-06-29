Renault Duster: начались продажи самого бюджетного пикапа

Пятиместный пикап Renault Duster Oroch в новой версии Express укомплектован 1,6-литровым 120-сильным мотором, агрегатированным с пятиступенчатой механической коробкой передач. Базовое оснащение «грузовичка» крайне бедное: в него входит лишь ABS, усилитель руля и две подушки безопасности, в то время как кондиционер и электрические стеклоподъемники предлагаются уже в качестве опции за дополнительную плату, сообщает бразильское издание Auto Esporte. Кроме того, Duster Oroch Express отличается весьма скромным оформлением экстерьера и интерьера — тех, кто все же обращает внимание на внешний вид машины, новинка явно не порадует.

Напомним, в нашей стране в настоящее время Renault Duster Oroch не продается. И учитывая, что пикапы пользуются достаточно низким спросом у россиян, вряд ли французский автопроизводитель в обозримом будущем решится привезти этот «грузовичок» к нам.