Renault Duster: начались продажи самого бюджетного пикапа

Фото: www.revistaautoesporte.globo.com
Компания Renault представила бюджетную модификацию пикапа Duster Oroch, продающегося в Бразилии. Так, обзавестись новинкой можно по цене в 66 190 реалов, что по нынешнему курсу равняется 1,2 млн. рублей.
Виктория Базылева

Пятиместный пикап Renault Duster Oroch в новой версии Express укомплектован 1,6-литровым 120-сильным мотором, агрегатированным с пятиступенчатой механической коробкой передач. Базовое оснащение «грузовичка» крайне бедное: в него входит лишь ABS, усилитель руля и две подушки безопасности, в то время как кондиционер и электрические стеклоподъемники предлагаются уже в качестве опции за дополнительную плату, сообщает бразильское издание Auto Esporte. Кроме того, Duster Oroch Express отличается весьма скромным оформлением экстерьера и интерьера — тех, кто все же обращает внимание на внешний вид машины, новинка явно не порадует.

Напомним, в нашей стране в настоящее время Renault Duster Oroch не продается. И учитывая, что пикапы пользуются достаточно низким спросом у россиян, вряд ли французский автопроизводитель в обозримом будущем решится привезти этот «грузовичок» к нам.

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29 июня 2017
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