В России стартовало производство обновленного Skoda Rapid

Фото: Skoda
Обновленный лифтбэк Skoda Rapid встал на конвейер калужского завода Volkswagen. Напомним, что официальные дилеры чешской марки уже принимают предварительные заказы на модель — посвежевший «Рапид» предлагается покупателям по цене от 604 000 рублей.
Виктория Базылева

На калужском заводе «Фольксваген Груп Рус» налажено производство Skoda Rapid полного цикла. То есть на площадку поступают готовые детали и компоненты автомобиля, а уже на месте проходят процессы сварки, двойной грунтовки, покраски, а также антикоррозийной обработки горячим воском и фирменным составом концерна Volkswagen. Кроме того, в Калуге устанавливают двигатели, коробки передач, вклеивают стекла и проводят ряд других операций. К слову сказать, с 2015 года на этом предприятии собираются и 1,6-литровые моторы, которыми оснащаются все модели Skoda российской сборки — в том числе и обновленный Rapid.

Как портал «АвтоВзгляд» уже писал ранее, моторный ряд рестайлингого лифтбэка включает в себя три бензиновых двигателя мощностью в 90, 110 и 125 л. с., агрегатированных с пятиступенчатой «механикой» и шестидиапазонным «автоматом». Среди электронных ассистентов, отвечающих за безопасность, можно выделить систему стабилизации курсовой устойчивости ESC, трехточечные ремни с преднатяжителями, а также шесть подушек безопасности.

Российские дилеры уже приступили к приему заказов на посвежевший «Рапид», который в нашей стране продается в пяти комплектации. Обзавестись чешским лифтбэком в базовой комплектации Entry можно по цене от 604 000 рублей, в то время как топовая версия Monte Carlo обойдется уже как минимум в 847 000 рублей.

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29 июня 2017
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