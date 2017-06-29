В России стартовало производство обновленного Skoda Rapid

На калужском заводе «Фольксваген Груп Рус» налажено производство Skoda Rapid полного цикла. То есть на площадку поступают готовые детали и компоненты автомобиля, а уже на месте проходят процессы сварки, двойной грунтовки, покраски, а также антикоррозийной обработки горячим воском и фирменным составом концерна Volkswagen. Кроме того, в Калуге устанавливают двигатели, коробки передач, вклеивают стекла и проводят ряд других операций. К слову сказать, с 2015 года на этом предприятии собираются и 1,6-литровые моторы, которыми оснащаются все модели Skoda российской сборки — в том числе и обновленный Rapid.

Как портал «АвтоВзгляд» уже писал ранее, моторный ряд рестайлингого лифтбэка включает в себя три бензиновых двигателя мощностью в 90, 110 и 125 л. с., агрегатированных с пятиступенчатой «механикой» и шестидиапазонным «автоматом». Среди электронных ассистентов, отвечающих за безопасность, можно выделить систему стабилизации курсовой устойчивости ESC, трехточечные ремни с преднатяжителями, а также шесть подушек безопасности.

Российские дилеры уже приступили к приему заказов на посвежевший «Рапид», который в нашей стране продается в пяти комплектации. Обзавестись чешским лифтбэком в базовой комплектации Entry можно по цене от 604 000 рублей, в то время как топовая версия Monte Carlo обойдется уже как минимум в 847 000 рублей.