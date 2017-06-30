Из двух Suzuki Jimny собрали один Gelandewagen

Фото: www.thedrive.com
Один-то, конечно, один — но зато какой! Автомобиль, получившийся из деталей, на которые предварительно были разобраны два Suzuki Jimny, неотличим от Mercedes-Benz G63 AMG 6x6.
Эдуард Раскин

Он выглядит, как G63 AMG, и едет как G63 AMG. А если нечто выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это, вероятно, утка и есть?

Так или иначе, студенты Японского автомобильного технологического колледжа спроектировали и построили своего рода кит-кар из деталей JA11 Suzuki Jimny. 15 обучавшихся там оболтусов собрались в группу, чтобы продемонстрировать преимущества своего образовательного учреждения. Они решили сделать для Токийского автосалона небольшой шестиколесный автомобиль, который окажется достаточно маневренным для узких улочек Токио.

Разобрав два японских вездеходика, они первым делом удлиннили раму, чтобы поместилась дополнительная третья ось. Радиаторная решетка, логотип, светодиодные фары, фонари и бампер — детали от Mercedes-Benz. Впрочем, бампер пришлось разрезать и заново сварить, поскольку японская пародия уже оригинала. Силовой агрегат остался прежним, от Suzuki — правда, неизвестно, какого года выпуска.

В общей сложности на создание автомобиля был потрачен 1 миллион иен, что эквивалентно 8 900 долларов США. Интересно, за что же берут такие сумасшедшие деньги штутгартцы? Ведь G63 AMG 6x6 менее чем за полмиллиона долларов никак не укупишь.

производители, производство, внедорожник, кроссоверы, прототипы, концепты
30 июня 2017
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