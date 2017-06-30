Из двух Suzuki Jimny собрали один Gelandewagen

Он выглядит, как G63 AMG, и едет как G63 AMG. А если нечто выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это, вероятно, утка и есть?

Так или иначе, студенты Японского автомобильного технологического колледжа спроектировали и построили своего рода кит-кар из деталей JA11 Suzuki Jimny. 15 обучавшихся там оболтусов собрались в группу, чтобы продемонстрировать преимущества своего образовательного учреждения. Они решили сделать для Токийского автосалона небольшой шестиколесный автомобиль, который окажется достаточно маневренным для узких улочек Токио.