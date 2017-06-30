Mercedes-AMG A45 второго поколения станет гибридным

По данным Autocar, гибридная силовая установка, приводящая в движение Mercedes-AMG A45, помимо электромотора будет включать в себя модернизированный двухлитровый бензиновый турбодвигатель. Однако предполагается, что эта версия увидит свет не сразу, а лишь через несколько месяцев после обычной.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что «базовую» модификацию Mercedes-AMG A45 вооружат новым четырехцилиндровым агрегатом, развивающим мощность в 402 л. с. и максимальный крутящий момент в 500 Нм. Для сравнения — нынешнее поколение укомлектовано 381-сильным мотором. Кроме того, известно, что в качестве коробки передач выступит девятиступенчатый «робот».

Официальная премьера Mercedes-AMG A45 второго поколения запланирована на 2018 год. Отметим также, что в следующем же году штутгартцы представят и свой новый седан A-класса.