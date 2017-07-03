Баварцы показали новый BMW i8 Roadster

Как портал «АвтоВзгляд» уже писал ранее, под капотом BMW i8 Roadster «поселится» гибридная силовая установка суммарной мощностью в 372 л. с. По неподтвержденным данным, новинку оснастят помимо электромотора 1,5-литровым бензиновым двигателем, агрегатированным с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Вероятнее всего, машина обзаведется более емкой аккумуляторной батареей и перенастроенной подвеской. Впрочем, никаких подробностей в настоящее время не разглашается.

Вероятнее всего, баварцы представят BMW i8 Roadster вместе с обновленным купе i8 на Франкфуртовском моторшоу. А в продаже эти автомобили появятся уже в следующем году.