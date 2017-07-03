Маск назвал дату начала продаж Tesla Model 3

Руководитель компании похвастался, что производство будет расти по экспоненте, поэтому в августе счастливыми обладателями этих электрокаров станут 100 человек, а в сентябре — более 1500. Он также поделился своей уверенностью в том, что к декабрю ежемесячный выпуск Model 3 достигнет 20 000 единиц.

Напомним, что эта модель разрабатывалась как массовой продукт, цена ее базовой версии заявлена на уровне 35 тысяч долларов США. Для Tesla такая сумма, в принципе, невелика. К примеру, Model S стоит примерно 80 тысяч.