Маск назвал дату начала продаж Tesla Model 3

Фото: Tesla
Как лично сообщил скандально известный глава компании Tesla в своем Твиттере, первые 30 автомобилей Model 3 будут переданы клиентам 28 июля 2017 года. Это стало возможным потому, что модель прошла все необходимые сертификационные процедуры на производство на две недели раньше запланированного срока.
Эдуард Раскин

Руководитель компании похвастался, что производство будет расти по экспоненте, поэтому в августе счастливыми обладателями этих электрокаров станут 100 человек, а в сентябре — более 1500. Он также поделился своей уверенностью в том, что к декабрю ежемесячный выпуск Model 3 достигнет 20 000 единиц.

Напомним, что эта модель разрабатывалась как массовой продукт, цена ее базовой версии заявлена на уровне 35 тысяч долларов США. Для Tesla такая сумма, в принципе, невелика. К примеру, Model S стоит примерно 80 тысяч.

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3 июля 2017
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