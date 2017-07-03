Объявлена дата премьеры новой Subaru Impreza

Impreza пятой генерации признана автомобилем года в Японии, включена в рейтинг новых моделей с лучшими интерьерами и получила высокие оценки за безопасность в краш-тестах. С момента премьеры первого поколения в 1992 году продано порядка 2.5 миллионов машин этой модели.

Машина использует платформу SGP (Subaru Global Platform), благодаря чему конструкторам удалось добиться более слаженной работы двигателя и системы полного привода Symmetrical AWD, понизить центр тяжести на 5 мм, уменьшить уровень вибрации и шума, порадовать водителя более острым рулевым управлением и динамикой. Все комплектации Impreza будут оснащены системой помощи водителю EyeSight.

К сожалению, как сообщили порталу «АвтоВзгляд» в российском представительстве марки, продавать автомобиль у нас в стране по-прежнему не планируется.