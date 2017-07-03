Объявлена дата премьеры новой Subaru Impreza

Фото: Subaru
Официально объявлено, что премьера нового поколения Subaru Impreza состоится 12 сентября на международном автосалоне во Франкфурте. Впрочем, европейцы увидят автомобиль, который уже имеет пусть короткую, но славную историю.
Эдуард Раскин

Impreza пятой генерации признана автомобилем года в Японии, включена в рейтинг новых моделей с лучшими интерьерами и получила высокие оценки за безопасность в краш-тестах. С момента премьеры первого поколения в 1992 году продано порядка 2.5 миллионов машин этой модели.

Машина использует платформу SGP (Subaru Global Platform), благодаря чему конструкторам удалось добиться более слаженной работы двигателя и системы полного привода Symmetrical AWD, понизить центр тяжести на 5 мм, уменьшить уровень вибрации и шума, порадовать водителя более острым рулевым управлением и динамикой. Все комплектации Impreza будут оснащены системой помощи водителю EyeSight.

К сожалению, как сообщили порталу «АвтоВзгляд» в российском представительстве марки, продавать автомобиль у нас в стране по-прежнему не планируется.

новинки рынка, авторынок, производители, производство, новая модель
3 июля 2017
392