Российские автозаводы вновь стали прибыльными

Фото: LADA
Министерство экономического развития Российской Федерации сообщило, что за первые четыре месяца 2017 года отечественные производители автотранспортных средств получили прибыль в размере 15,3 млрд. рублей, что на 34,83 млрд. рублей больше, чем за тот же период 2016-го.
Эдуард Раскин

В своем обзоре «Тенденции развития в секторах экономики» за май Минэкономразвития констатировало, что этот год стал для автопроизводителей более успешным, чем прошлый, когда они за январь-май понесли убытки в размере 19,53 млрд. рублей. Конечно, дела пошли в гору далеко не у всех: если 246 предприятий получили 28,9 млрд. прибыли, то 116 потеряли 13,6 млрд. рублей.

В пресс-службе ведомства «Известиям» также сообщили, что по итогам четырех месяцев 2017 года стоимостный объем производства автотранспортных средств вырос на 35,4% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом и составил 584,2 млрд. рублей. Эксперты министерства отмечают:

— Рост производства автомобилей связан в том числе с восстановлением внутреннего рынка в условиях стабилизации российской экономики, а также с реализацией мер государственной поддержки отрасли автомобилестроения.

Фото: LADA

Как заявил тому же изданию аналитик «ВТБ Капитал» Владимир Беспалов, помимо эффективных мер господдержки и в целом роста рынка производители сократили свои издержки и за счет укрепления рубля:

— За последние годы компании адаптировались к сокращению рынка и оптимизировали свои издержки. Сейчас рынок растет, и это положительным образом сказывается на финансовых результатах производителей. Кроме того, существенное влияние оказало укрепление рубля, за счет этого снизились валютные издержки компаний. В целом рост спроса в этом году наблюдается и по коммерческим, и по легковым автомобилям, отчасти это связано с покупками автомобилей на замену, так как пик продаж авто приходился как раз на 2012–2014 годы, тогда как средний срок службы авто — пять лет.

Однако положительные тенденции в индустрии автомобильного производства нельзя пока назвать стабильными. Так, в апреле 2017 года произошло резкое снижение выпуска машин — на 9,1 млрд. рублей по сравнению с мартом этого же года, до 2,4 млрд. рублей. Да и удельный вес прибыльных организаций в отрасли сократился на 1,1 п. п. к предыдущему месяцу.

авторынок, производители, кризис, производство, автозаводы
3 июля 2017
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