Российские автозаводы вновь стали прибыльными

В своем обзоре «Тенденции развития в секторах экономики» за май Минэкономразвития констатировало, что этот год стал для автопроизводителей более успешным, чем прошлый, когда они за январь-май понесли убытки в размере 19,53 млрд. рублей. Конечно, дела пошли в гору далеко не у всех: если 246 предприятий получили 28,9 млрд. прибыли, то 116 потеряли 13,6 млрд. рублей.

В пресс-службе ведомства «Известиям» также сообщили, что по итогам четырех месяцев 2017 года стоимостный объем производства автотранспортных средств вырос на 35,4% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом и составил 584,2 млрд. рублей. Эксперты министерства отмечают:

— Рост производства автомобилей связан в том числе с восстановлением внутреннего рынка в условиях стабилизации российской экономики, а также с реализацией мер государственной поддержки отрасли автомобилестроения.