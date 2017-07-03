Топ-5 популярнейших автомобилей в мире

Итак, по данным портала focus2move.com первое место с прошлого года прочно удерживает Toyota Corollа. Она разошлась с января по май немалым тиражом в 538 249 экземпляров, что на 0,2% больше, чем годом ранее. Напомним, что в России ее можно приобрести по цене от 983 000 рублей, если не учитывать всевозможные спецпредложения, которыми компания любит привлекать покупателей.
Следом за японским седаном следует с заметным отставанием огромный пикап Ford F-Series, обязанный своим вторым местом, по-видимому, Америке, где таких монстров весьма уважают. «Фордов» было продано 424 531 штуки, и это на 8,3% больше, чем в прошлом году. Между прочим, этот автомобиль имеет все шансы войти в клуб элитариев, ежегодный тираж которых хотя бы раз перевалил за миллион. Пока в этой компании всего три модели — вышеупомянутая Corolla, Ford Focus и Volkswagen Golf.