Топ-5 популярнейших автомобилей в мире

Фото: www.motortrend.com
Поскольку наша страна во всех аспектах весьма своеобразна, то и автомобили у нас продаются не такие, как везде, и популярны как правило не те модели, что в остальном мире. Так, например, из пяти самых продаваемых «там» машин только две на настоящий момент официально реализуются «тут».
Вадим Устинов

Итак, по данным портала focus2move.com первое место с прошлого года прочно удерживает Toyota Corollа. Она разошлась с января по май немалым тиражом в 538 249 экземпляров, что на 0,2% больше, чем годом ранее. Напомним, что в России ее можно приобрести по цене от 983 000 рублей, если не учитывать всевозможные спецпредложения, которыми компания любит привлекать покупателей.

Следом за японским седаном следует с заметным отставанием огромный пикап Ford F-Series, обязанный своим вторым местом, по-видимому, Америке, где таких монстров весьма уважают. «Фордов» было продано 424 531 штуки, и это на 8,3% больше, чем в прошлом году. Между прочим, этот автомобиль имеет все шансы войти в клуб элитариев, ежегодный тираж которых хотя бы раз перевалил за миллион. Пока в этой компании всего три модели — вышеупомянутая Corolla, Ford Focus и Volkswagen Golf.

Фото: Toyota

Кстати, «Гольф» также вошел в пятерку лучших, обосновавшись на третьем месте после пикапа. Этих машин было продано 366 550 единиц, на 11% меньше, чем за пять месяцев 2016-го. Было бы лестно считать, что это падение вызвано уходом замечательного, но дорогого хетчбэка с из России, но это, к сожалению, не так. За весь прошлый год у нас нашли своих хозяев всего-навсего 398 автомобилей.

Четвертую позицию занял кроссовер Honda CR-V, некоторым образом имеющий хождение на отечественном рынке. Его можно купить по цене от 1 529 900 рублей. Всего за январь-май в мире было реализовано 334 497 автомобиля — рост составил 9,7%. Пятерку замыкает еще одно изделие той же японской компании, некогда присутствовавшее и в отечественных шоу-румах — это Honda Civic. Скачок объемов реализации на 24,8% позволил модели подняться с 10 места и достичь планки в 320 603 экземпляров.

В десятку самых продаваемых автомобилей в мире входят также Toyota RAV4, Volkswagen Polo, Ford Focus, Volkswagen Tiguan и Ram pickup. Последние пять мест в сотне в порядке убывания принадлежат Hyundai Accent, Wuling Hongguang V, Subaru Outback, Peugeot 308 и Audi A4.

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3 июля 2017
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