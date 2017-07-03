Топ-5 популярнейших автомобилей в мире

Кстати, «Гольф» также вошел в пятерку лучших, обосновавшись на третьем месте после пикапа. Этих машин было продано 366 550 единиц, на 11% меньше, чем за пять месяцев 2016-го. Было бы лестно считать, что это падение вызвано уходом замечательного, но дорогого хетчбэка с из России, но это, к сожалению, не так. За весь прошлый год у нас нашли своих хозяев всего-навсего 398 автомобилей.

Четвертую позицию занял кроссовер Honda CR-V, некоторым образом имеющий хождение на отечественном рынке. Его можно купить по цене от 1 529 900 рублей. Всего за январь-май в мире было реализовано 334 497 автомобиля — рост составил 9,7%. Пятерку замыкает еще одно изделие той же японской компании, некогда присутствовавшее и в отечественных шоу-румах — это Honda Civic. Скачок объемов реализации на 24,8% позволил модели подняться с 10 места и достичь планки в 320 603 экземпляров.

В десятку самых продаваемых автомобилей в мире входят также Toyota RAV4, Volkswagen Polo, Ford Focus, Volkswagen Tiguan и Ram pickup. Последние пять мест в сотне в порядке убывания принадлежат Hyundai Accent, Wuling Hongguang V, Subaru Outback, Peugeot 308 и Audi A4.