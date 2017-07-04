Renault начинает продажи совершенно нового для России автомобиля

Поскольку в России наблюдается значительный подъем интереса к коммерческим автомобилям. По итогам пяти месяцев этого года продажи новых LCV превысили 41 тысяч экземпляров, продемонстрировав рост на 26% по отношению к тому же периоду 2016 года — и это значительно выше, чем у рынка в целом.

Естественно, компания Renault решила не упускать свой шанс. До сих пор всерьез в этом сегменте от французов выступал только фургон Master — понятно, что от электромобилей Kangoo Z. E. и Twizy Cargo проку было немного, их продажи стремятся к нулю. Поэтому до конца 2017 года в России появится совершенно новая для нее модель — Dokker. Это многофункциональный автомобиль с богатым оснащением и высоким уровнем безопасности, предназначенный как для частного, так и для коммерческого использования.

Пассажирская версия с пятиместным салоном отличается одним из самых больших в классе багажных отделений — 800 л. Складывающиеся переднее пассажирское и задние сидения позволяют размещать крупногабаритный и длинномерный груз. Коммерческая версия имеет грузоподъемность 750 кг и до 4 м3 полезного объема. Оба варианта автомобиля оснащены сдвижными дверями большой площади.

Продажи Renault Dokker в России начнутся до конца 2017 года.