Volkswagen стал лидером среди подержанных иномарок

Согласно данным агентства «Автостат» за последний месяц весны продажи легковых иномарок с пробегом в Москве составили 22 тысяч штук, и это на 6% меньше, чем годом ранее. Первое место по популярности завоевали автомобили немецкой марки Volkswagen, которые разошлись в количестве 1565 экземпляров — падение составило 8%. На какие-то 5 машин отстал премиальный бренд Mercedes-Benz — его результаты соответственно 1560 экземпляров и −10,5%. Кстати, именно этот бренд лидировал в 2016 году. Третью строчку оккупировали подержанные легковушки Ford — 1470 штук, −5,5%.

В десятку самых привлекательных иномарок с пробегом для столичных жителей попали также Nissan (1445 шт.; −2%), Toyota (1400 шт.; −7%), KIA (1390 шт.; +13%), Hyundai (1345 шт.; −8%), BMW (1310 шт.; −10%), Audi (920 шт.; −6%) и Chevrolet (890 шт.; −12%).