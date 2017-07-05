EuroNCAP разбил новый Volkswagen Arteon и Hyundai i30 третьего поколения

Новому Hyundai i30 по итогам испытаний европейцы присудили высший балл — пять звезд из пяти возможных. Безопасность водителя и взрослого пассажира, находящегося в хетчбэке, составляет 88%, в то время как пассажира-ребенка — 84%. Стоит отметить, что корейцы позаботились и о пешеходах (64%) — главную опасность для «безлошадных» участников дорожного движения во время удара представляют передние стойки машины. Кроме того, специалисты Euro NCAP признали, что эффективность систем, отвечающих за безопасность i30, равняется 68%.

Что же до купеобразного седана Volkswagen Arteon, преемника Passat CC, то здесь дела обстоят значительно лучше — еще бы, все-таки этот автомобиль «играет» уже в совершенно другом сегменте. Безопасность водителя и взрослого пассажира достигает отметки в 96%, а ребенка и пешехода — 85%. Да и с электронными ассистентами у новинки все в порядке — они эффективны на 82%. Как и Hyundai i30, этой машине присудили пять звезд безопасности.

Напомним, что российские продажи Hyundai i30 нового поколения начнутся в России до конца июля, а вот Volkswagen Arteon доберется до нашей страны лишь в следующем году.