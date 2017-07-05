Лимузин Бориса Ельцина выставили на продажу

– Автомобиль экспонировался на стенде Мерседес на Франкфуртском автосалоне в сентябре 1995 и был предназначен канцлеру Гельмуту Колю, однако он отказался от автомобиля и передал его своему другу Борису (Борису Ельцину), который пользовался им с конца 1995 года и до конца своих дней, — говорится в объявлении о продаже.

В настоящее время этот автомобиль находится в частной коллекции. При этом владелец отмечает, что все оригинальные документы Гаража особого назначения сохранены.

На одометре уникального Mercedes-Benz S-Class Pullman 1995 года выпуска всего 89 700 километров. Машину приводит в движение мощный шестилитровый 394-сильный мотор, агрегатированный с автоматической коробкой передач. Лимузин первого президента России располагает антиблокировочной системой тормозов (ABS), трехзонным климат-контролем, а также кожаным салоном.

Остается лишь добавить, что обзавестись уникальным Pullman можно, заплатив аж 33 837 700 рублей. Для сравнения: такая же машина 1998 года продается на том же сайте за 4 800 000 рублей — в семь раз дешевле.