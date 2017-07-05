Обновленные Subaru WRX и WRX STI получили российские ценники

Пережившие рестайлинг Subaru WRX и WRX STI дебютировали еще в январе нынешнего года. В первую очередь стоит отметить, что японцы модернизировали систему рулевого управления, улучшили шумоизоляцию, а также оснастили машины адаптивными LED-фарами. Кроме того, на центральной консоли «поселился» новый дисплей мультимедийного комплекса.

А вот под капотом «заряженных» седанов никаких изменений не произошло. Subaru WRX по-прежнему приводится в движение 268-сильным турбомотором, в то время как WRX STI «вооружен» 300-сильным двигателем. И если WRX комплектуется — на выбор покупателя — шестиступенчатой «механикой» или вариатором, то «Эс Ти Ай» оснащается безальтернативно МКП.

Subaru WRX уже в базовой комплектации располагает семью подушками безопасности, креслами с возможностью электрорегулировки и подогрева, а также датчиками дождя и освещения. Помимо этого, в списке опций значатся камера заднего вида и система климат-контроля.

Так, минимальный ценник Subaru WRX составляет 2 399 000 рублей, а вот за более мощный Subaru WRX STI официальные дилеры попросят уже не менее 3 250 000 рублей.