В России стартовало серийное производство нового KIA Rio

KIA Rio новой генерации, как и его предшественник, производится по технологии полного цикла со сваркой и окраской кузова. В минувшем году во время подготовки к запуску серийной сборки завод переоснастили: в сварочном цехе ввели в эксплуатацию новых промышленных роботов, а в цехе сборки реорганизовали несколько участков конвейера. Особое внимание уделили обучению персонала — сотрудники предприятия прошли тренинги по работе с новым оборудованием.

Как портал «АвтоВзгляд» уже неоднократно писал ранее, моторная гамма нового KIA Rio будет включать в себя два двигателя: 1,4-литровый 100-сильный и 1,6-литровый мощностью в 123 силы. Моторы агрегатируются — на выбор покупателя — с шестиступенчатой «механикой» или шестидиапазонным «автоматом».

Новинка сможет похвастать датчиком давления в шинах, системой стабилизации (ESC), ассистентом старта на подъеме (HAC), а также системой распределения тормозного усилия при торможении на прямой (SLS) и в повороте (CBC). Помимо этого, машина обзавелась новой панелью приборов Supervision с 3,5-дюймовым экраном и возможностью персональных настроек.

Более подробную информацию, в частности о комплектациях и ценах KIA Rio четвертого поколения, производитель предоставит ближе к старту продаж, который намечен на август.