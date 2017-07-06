Названа дата начала приема заказов на новый KIA Rio

Как сообщили в пресс-службе KIA, прием заказов на новый Rio стартует 17 июля, а в автосалонах машины появятся 1 августа. При этом серийное производство новинки уже налажено на заводе в Санкт-Петербурге.

Напомним, KIA Rio четвертого поколения оснащается 1,4-литровым 100-сильным мотором или 1,6-литровым двигателем мощностью в 123 л. с. В паре с агрегатами трудятся — на выбор покупателя — шестиступенчатая «механика» или шестидиапазонный «автомат».

Новый «Рио» порадует водителя датчиком давления в шинах, системой стабилизации (ESC), ассистентом старта на подъеме (HAC), а также системой распределения тормозного усилия при торможении на прямой (SLS) и в повороте (CBC). Кроме того, седан получил новую панель приборов Supervision с 3,5-дюймовым экраном и возможностью персональных настроек.

Более подробную информацию, в частности о комплектациях и ценах KIA Rio четвертого поколения, производитель предоставит в день начала приема заказов — 17 июля.