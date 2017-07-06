Названа дата премьеры нового внедорожника LADA 4х4

LADA 4х4 спецсерии «Камуфляж» отличается уникальной защитной окраской кузова, сочетающей в себе три цвета: черный, светло-зеленый и темно-зеленый, а также черными бамперами и легкосплавными дисками. В салоне же внедорожника красуются накладки на пороги из нержавеющей стали, приборная панель с красно-оранжевыми элементами и оплетка рулевого колеса из экокожи. Помимо этого на ковриках и обивке кресел присутствует специальный логотип.

Ожидается, что на фестиваль NivaFest, который состоится в ближайшие выходные, приедут более 150 экипажей не только из России, но и из Германии, Австрии и Голландии. Посетители мероприятия, в свою очередь, смогут поболеть за приглянувшегося участника 13-километровой гонки по бездорожью, попытать счастье в многочисленных конкурсах, а также пройти тест-драйвы LADA Vesta, XRAY, Kalina Cross, Largus Cross и новых версий LADA 4x4.