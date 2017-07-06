Новый Mercedes-Benz X-Class показали на видео

Как портал «АвтоВзгляд» уже писал ранее, Mercedes-Benz X-Class появится во многих странах, даже в России. При этом американские автомобилисты этот пикап не получат, что удивительно, учитывая популярность «грузовичков» в этом регионе.

Как сообщает портал Motor1, производство модели наладят на предприятии Renault в аргентинской Кордове, а также на заводе Nissan, который расположен в Барселоне.