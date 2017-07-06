Новый Mercedes-Benz X-Class показали на видео

Концептуальный Mercedes-Benz X-Class был представлен публике еще в прошлом году. Информация о технических характеристиках предсерийной версии пока не раскрывается, однако известно, что новинка будет построена на той же платформе, что и Nissan Navara. По предварительным данным, премиальный пикап получит четырех- и шестицилиндровые дизельные двигатели, безальтернативно агрегатированные с роботизированной шестиступенчатой коробкой передач.
Компания Mercedes-Benz, подогревая интерес к своему новому пикапу X-Class, опубликовала тизерный видеоролик, на котором запечатлена новинка. Премьера автомобиля состоится 18 июля, а в продаже, в том числе и в России, «грузовичок» появится в следующем году.
Как портал «АвтоВзгляд» уже писал ранее, Mercedes-Benz X-Class появится во многих странах, даже в России. При этом американские автомобилисты этот пикап не получат, что удивительно, учитывая популярность «грузовичков» в этом регионе.
Как сообщает портал Motor1, производство модели наладят на предприятии Renault в аргентинской Кордове, а также на заводе Nissan, который расположен в Барселоне.
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