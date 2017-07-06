Объявлены российские цены на новейший Lifan Murman

Фото avtovzglyad.ru
Флагманский седан популярной в России китайской марки Lifan вчера был представлен журналистам. Автомобиль собирается побороться за место под солнцем с такими заслуженными бойцами, как KIA Optima и Skoda Superb.
Дмитрий Зленко

Поначалу новичок будет продаваться в нашей стране в единственной версии — с 1,8-литровым 128-сильным бензиновым мотором и пятиступенчатой механической коробкой передач. Надо заметить, что это не слишком серьезные аргументы в соперничестве с более мощными конкурентами, имеющими в своем распоряжении столь любимые нашими соотечественниками автоматические коробки. Зато комплектация «Комфорт» — тоже безальтернативная — оснащена по-китайски богато.

Продажи Murman в России стартуют 15 июля. Базовая цена автомобиля — 949 900 рублей. Раздел, посвященный этой модели, уже появился на официальном сайте компании — правда, пока он закрыт для входа.

Портал «АвтоВзгляд» уже писал о главных особенностях этого китайского клона Audi A6, ранее известного под именем Lifan 820. В ближайшее время мы опубликуем подробный тест-драйв этой машины, а сейчас поделимся первыми впечатлениями.

Чисто эстетически этот автомобиль бизнес-класса (во всяком случае именно так китайцы его позиционируют) довольно ладно скроен: современный дизайн, гармоничные пропорции. Пожалуй, из образа выбиваются разве что 16-дюймовые колеса, которые, при внушительных габаритах машины, выглядят не к месту.

Фото avtovzglyad.ru

В общих чертах Murman приятен и внутри. Однако, назвать «китайца» настоящим «бизнесменом», несмотря на эстетическую привлекательность и просторный салон — язык не поворачивается. И дело тут не только в мелочах, из которых, собственно, и складывается общее впечатление от авто (но об этом мы подробно напишем позже). Проблема в сознании потребителя. Дело в том, что оно еще не готово принять бюджетный бренд в компанию «серьезных» машин. Бизнес в русском понимании — это в первую очередь понты. И вот как тебя воспримут партнеры, если ты на серьезные переговоры приехал в дешевеньком деловом костюме на китайской машине? В принципе, понимают это и сами лифановцы, позиционируя Murman как корпоративный транспорт для компаний с собственным автопарком, е еще как труженника такси.

Можно ли назвать Lifan Murman новинкой? И да и нет. В Китае этот автомобиль успешно продается с 2015. И вот теперь компания приняла решение перейти в наступление на российский рынок. При цене автомобиля в, повторимся, 949 900 рублей шансы на победу вроде бы есть. Но не каждому понравится механическая КП, работающая в связке со 128-сильным 4-цилиндровым бензиновым мотором, объемом 1,8 литра. Положа руку на сердце, движок для этой машины слабоват: в маломальскую горку на пятой передаче не едет, да и с места динамика разгона вялая. Увы, но производитель потенциальным клиентам вариативности по движку и трансмиссии пока не дает. В перспективе обещают силовой агрегат объемом 2,4 л, агрегатированный с АКП. Но скорее всего этот вариант по цене перевалит за психологическую отметку в миллион рублей.

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6 июля 2017
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