Объявлены российские цены на новейший Lifan Murman

Поначалу новичок будет продаваться в нашей стране в единственной версии — с 1,8-литровым 128-сильным бензиновым мотором и пятиступенчатой механической коробкой передач. Надо заметить, что это не слишком серьезные аргументы в соперничестве с более мощными конкурентами, имеющими в своем распоряжении столь любимые нашими соотечественниками автоматические коробки. Зато комплектация «Комфорт» — тоже безальтернативная — оснащена по-китайски богато.

Продажи Murman в России стартуют 15 июля. Базовая цена автомобиля — 949 900 рублей. Раздел, посвященный этой модели, уже появился на официальном сайте компании — правда, пока он закрыт для входа.

Портал «АвтоВзгляд» уже писал о главных особенностях этого китайского клона Audi A6, ранее известного под именем Lifan 820. В ближайшее время мы опубликуем подробный тест-драйв этой машины, а сейчас поделимся первыми впечатлениями.

Чисто эстетически этот автомобиль бизнес-класса (во всяком случае именно так китайцы его позиционируют) довольно ладно скроен: современный дизайн, гармоничные пропорции. Пожалуй, из образа выбиваются разве что 16-дюймовые колеса, которые, при внушительных габаритах машины, выглядят не к месту.