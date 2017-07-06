Почему подержанные автомобили Mitsubishi пользуются у россиян популярностью

— Развитие данной программы в рамках текущей экономической ситуации является дополнительным драйвером не только увеличения продаж автомобилей Mitsubishi, но и прекрасным инструментом развития дилерской сети, — сказал Наоя Накамура, президент и главный исполнительный директор ООО «ММС Рус».
И действительно, популярность программы «Diamond Car» от месяца к месяцу стремительно растет, о чем свидетельствуют результаты продаж. Так, к примеру, в июне в пользу подержанных автомобилей Mitsubishi сделали выбор 146 россиян, а это на 52% больше, нежели в первом летнем месяце минувшего года.