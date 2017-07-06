Почему подержанные автомобили Mitsubishi пользуются у россиян популярностью

Фото: Mitsubishi
В первой половине нынешнего года официальные дилеры Mitsubishi реализовали 615 машин с пробегом по специальной программе «Diamond Car». В сравнении с аналогичным периодом 2016 года продажи выросли на 6%.
Виктория Базылева

— Развитие данной программы в рамках текущей экономической ситуации является дополнительным драйвером не только увеличения продаж автомобилей Mitsubishi, но и прекрасным инструментом развития дилерской сети, — сказал Наоя Накамура, президент и главный исполнительный директор ООО «ММС Рус».

И действительно, популярность программы «Diamond Car» от месяца к месяцу стремительно растет, о чем свидетельствуют результаты продаж. Так, к примеру, в июне в пользу подержанных автомобилей Mitsubishi сделали выбор 146 россиян, а это на 52% больше, нежели в первом летнем месяце минувшего года.

Фото: Mitsubishi

Напомним, что в программе продаж сертифицированных автомобилей «Diamond Car» участвуют машины Mitsubishi возрастом до 7 лет и с пробегом не более 150 000 километров. Каждое транспортное средство, прежде чем отправится в шоу-рум, проходит комплексную проверку. Как утверждает производитель, покупатель гарантировано получает автомобиль, находящийся в надлежащем техническом состоянии и, что важно, не бывавший в ДТП.

К тому же в течение 12 месяцев с момента покупки на автомобиль распространяется программа «Помощь на дорогах». В случае поломки технические специалисты решают проблему на месте, а если же это невозможно — бесплатно доставляют транспортное средство на эвакуаторе до ближайшего официального дилера Mitsubishi. Конечно, и здесь есть свои нюансы, но в целом услуга нужная и полезная.

Отметим также, что желающий обзавестись машиной по «Diamond Car» может воспользоваться и специальным кредитным предложением, подразумевающим ставку в 9,9% годовых на срок до 5 лет.

автопродажи, авторынок, дилеры, производители, производство, автозаводы, внедорожник, trade in, вторичный рынок, подержанные авто, кроссоверы, купить машину
6 июля 2017
296