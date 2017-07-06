Почему подержанные автомобили Mitsubishi пользуются у россиян популярностью

Напомним, что в программе продаж сертифицированных автомобилей «Diamond Car» участвуют машины Mitsubishi возрастом до 7 лет и с пробегом не более 150 000 километров. Каждое транспортное средство, прежде чем отправится в шоу-рум, проходит комплексную проверку. Как утверждает производитель, покупатель гарантировано получает автомобиль, находящийся в надлежащем техническом состоянии и, что важно, не бывавший в ДТП.

К тому же в течение 12 месяцев с момента покупки на автомобиль распространяется программа «Помощь на дорогах». В случае поломки технические специалисты решают проблему на месте, а если же это невозможно — бесплатно доставляют транспортное средство на эвакуаторе до ближайшего официального дилера Mitsubishi. Конечно, и здесь есть свои нюансы, но в целом услуга нужная и полезная.

Отметим также, что желающий обзавестись машиной по «Diamond Car» может воспользоваться и специальным кредитным предложением, подразумевающим ставку в 9,9% годовых на срок до 5 лет.