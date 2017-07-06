Россияне скупили все выделенные на Россию Volkswagen Amarok с двигателем V6

Достаточно сказать, что, как сообщили порталу «АвтоВзгляд» в представительстве марки, с момента начала продаж запланированная квота на автомобиль уже выбрана. Правда, в связи с высоким спросом было принято решение продлить прием заказов на данную модификацию. Напомним, что цена пикапа Volkswagen Amarok с двигателем V6 в комплектации Highline (пока единственной доступной в сочетании с трехлитровым агрегатом) начинается с отметки в 2 952 600 рублей. В ближайшее время мы опубликуем отчет о тест-драйве машины, который проходит сейчас в Челябинске.

Еще одним бестселлером стал Multivan в комплектации Bulli: в июне реализовано 70 машин, выпущенных в честь 70-летия идеи создания легендарного минибаса. И это при том, что стоимость автомобилей лимитированной серии составляет минимум 3 367 200 рублей.

Всего же в 2017-м году коммерческим транспортом от VW обзавелось 3195 физических и юридических лиц.