Когда дебютирует новый «заряженный» хетчбэк Hyundai i30 N

В базовой модификации Hyundai i30 N оснащается абсолютно новым двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью в 250 л. с., а более «заряженная» версия вооружена 275-сильным двигателем. Поначалу хечтбэки будут продаваться с шестиступенчатой механической коробкой передач и системой переднего привода, а чуть позже корейцы представят модификацию с «роботом». Предполагается, что в дальнейшем автомобиль обзаведется и приводом на все колеса.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что до конца июля в России стартуют продажи Hyundai i30 нового поколения. Не исключается, что спустя некоторое время до нашей страны доберется и «горячий» i30 с литерой N. Прайс-листы и подробная информация о новинках, адаптированных для российского рынка, пока не разглашаются.