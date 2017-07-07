Названы самые безопасные автомобили, продающиеся в России

Так, в список самых безопасных автомобилей, представленных на сегодняшний день в России, специалисты Страхового института дорожной безопасности занесли сразу тридцать машин. Из корейских моделей в рейтинге отметились KIA Optima, Hyundai Elantra и Santa Fe. Среди «немцев» лучшими оказались Audi Q5, A3 и A4, BMW 2-й, 3-й и 5-й серий, седан Mercedes-Benz E-Class и кроссовер GLE-Class, а также Volkswagen Jetta.

Однако подавляющее большинство попавших в список все же автомобили японских марок: Mazda3 и Mazda6, Subaru Outback и Forester, Toyota Corolla, Prius, Camry, RAV4 и Highlander, Lexus NX, RX и RC, Mitsubishi Outlander, Honda CR-V и Pilot. Кроме того, в категорию Top Safety Pick+ попали и «шестидесятые» Volvo: седан, универсал и кроссовер. Но не стоит забывать, что согласно рейтингу J. D. Power, эти машины ломаются гораздо чаще, чем любые другие.

Автомобили, отмеченные «Top Safety Pick+», получили максимально возможные баллы по итогам фронтальных и боковых краш-тестов. Кроме того, эксперты высоко оценили безопасность подголовников, прочность крыши, а также системы предотвращения столкновений и световые приборы, которыми оснащены модели.

Остается лишь напомнить, что этот рейтинг актуален исключительно для Соединенных штатов. Ведь комплектации, модификации и даже внешний вид одной и той же модели, ориентированной на разные рынки, могут отличаться кардинально. Как, к примеру, в случае с Toyota Camry.