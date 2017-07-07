Обновленный Mercedes-Benz C-Class проходит дорожные испытания

Фото: www.motor1.com
Компания Mercedes-Benz вывела на тесты обновленный седан C-Class. Штутгартцы внесли некоторые корректировки в экстерьер автомобиля, а также оснастили машину новым тачпадом мультимедийной системы.
Виктория Базылева

Судя по представленным порталом Motor1 фотографиям, рестайлинговый Mercedes-Benz C-Class обзавелся перелицованным передним бампером с двумя большими воздухозаборниками, а также новой радиаторной решеткой, которая помимо прочего несколько увеличилась в размерах. Кроме того, седан «наградили» иными более угловатыми фонарями, которые на тестовой машине скрываются под наклейками.

В салоне же Mercedes-Benz C-Class, по предварительным данным, «поселится» новый сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы. Опубликованные ранее шпионские снимки свидетельствуют также о появлении нового рулевого колеса и видоизменившейся приборной панели.

  • Фото: www.motor1.com
  • Фото: www.motor1.com

Не исключается, что некоторые «перестановки» произойдут и под капотом обновленной «Цэшки». Так, существует предположение, что Mercedes-Benz оснастит модель бензиновой двухлитровой битурбированной «четверкой». Этот мотор развивает мощность в 136 л. с. и, что интересно, располагает 48-вольтными стартер-генератором и помпой, а также системой Camtronic, позволяющей экономить топливо.

Вероятно, штутгартцы представят обновленный Mercedes-Benz C-Class на грядущем автосалоне во Франкфурте, который состоится в сентябре. И если это действительно так, продажи автомобиля, пережившего рестайлинг, могут начаться уже до конца нынешнего года.

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7 июля 2017
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