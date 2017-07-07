Обновленный Mercedes-Benz C-Class проходит дорожные испытания

Судя по представленным порталом Motor1 фотографиям, рестайлинговый Mercedes-Benz C-Class обзавелся перелицованным передним бампером с двумя большими воздухозаборниками, а также новой радиаторной решеткой, которая помимо прочего несколько увеличилась в размерах. Кроме того, седан «наградили» иными более угловатыми фонарями, которые на тестовой машине скрываются под наклейками.

В салоне же Mercedes-Benz C-Class, по предварительным данным, «поселится» новый сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы. Опубликованные ранее шпионские снимки свидетельствуют также о появлении нового рулевого колеса и видоизменившейся приборной панели.