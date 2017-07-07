УАЗ объявил очередную отзывную компанию для Patriot, Pickup и Cargo

Речь, ни много ни мало, идет, как сообщает пресс-служба компании, о «корректности установки элементов тормозной системы и системы вспомогательного электрооборудования на машинах, выпущенных с марта 2014 года по июль 2017 года, активная эксплуатация которых может привести к снижению эффективности работы систем автомобиля». То есть речь, в том числе, идет и об обновленной версии внедорожников, появившихся в продаже осенью минувшего года. Иначе говоря, многочисленные мантры ульяновского автопроизводителя последних лет о кардинальном повышении качества своей продукции — не более, чем блеф. Даже несмотря на то, что он осторожно называет нынешнюю акцию «проверочной» и «приносит извинения за неудобства, которые могут возникнуть».

Поэтому проверить тормозную систему, от правильной работы которой зависит — без преувеличения — жизнь водителя и пассажиров стоит как можно быстрее, тем более, что «в случае выявления некорректной установки элементов тормозной системы и системы вспомогательного электрооборудования, их замена в рамках отзывной кампании будет выполнена бесплатно».

И во всей этой ситуации радует только тот факт, что УАЗ, долгие десятилетия скрывавший (да и сейчас о многих из них умалчивающий) от потребителя истинное положение вещей с качеством своих изделий, постепенно приходит к цивилизованной практике информирования клиентов о своих косяках. Правда, делает он это только с 2015, и сколько людей по вине этого производителя получили разные травмы, а то и расстались с жизнью до начала практики отзывных компаний — неизвестно.