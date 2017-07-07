В России отзывают смертельно опасные Audi и Volkswagen

– Причиной отзыва стала существующая возможность термомеханической перегрузки основных компонентов блока управления электронного контроля устойчивости, и вследствие этого — нарушение соединения с массой в блоке управления. В этом случае работа блока управления больше не обеспечивается, — говорится в сообщении «Росстандарта».

Иными словами, из-за неисправности блока управления электронного контроля устойчивости во время движения может не сработать система динамической стабилизации автомобиля. То есть, к примеру, во время заноса электроника уже не скорректирует курс движения неуправляемой машины с проскальзывающими колесами. Нетрудно догадаться, что это может привести к серьезной аварии и, как следствие, к тяжелым травмам водителя и пассажиров.

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