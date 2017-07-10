10 лучших автомобильных новинок 2017 года

По мнению журналистов издания Autocar и автомобилистов, самой интересной новинкой нынешнего года является Porsche 911 GTS. Машина оснащена трехлитровым V6, развивающим мощность в 450 л. с. С этим мотором новинке требуется всего 4,1 секунды, чтобы разогнаться до сотни, а ее пиковая скорость достигает отметки в 312 км/ч. К слову сказать, на сегодняшний день 911 GTS продается в России по цене от 7 847 000 рублей.

На второй строчке расположился McLaren 570S, под капотом которого трудится мощный 562-сильный битурбированный V8. Эта машина достигает первой сотни за 3,2 секунды, в то время как ее максимальная скорость составляет 328 км/ч. Третьим же в списке оказался седан Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, вооруженный 2,9-литровым битурбированным V6 мощностью в 505 л. с. А замыкают лидерскую пятерку Volkswagen Golf R и Aston Martin DB11.

Отметим, что в первой десятке лучших новых автомобилей 2017 года по версии издания Autocar оказались и Ferrari 488, Ariel Nomad, Mazda MX-5, а также Range Rover Sport и Bentley Bentayga.