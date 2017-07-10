Дизайнеры показали изображения новой «Волга 2020»

Как мы видим, «Волга 2020» могла бы похвастать большим панорамным лобовым стеклом, светодиодными дневными ходовым огнями, двухцветным покрытием с хромированным акцентами и светло-бежевым кожаным салоном. Приземистый автомобиль выделяется и своими мускулистыми линиями кузова — машина выглядит достаточно агрессивно, стильно, но все же немного грубовато.
Независимый казанский дизайнер Александр Шторм опубликовал несколько изображений, демонстрирующих, какой могла бы стать новая «Волга». Однако, как портал «АвтоВзгляд» уже писал ранее, «Группа ГАЗ» не намерена в ближайшее время возрождать легендарную марку.
- Фото: www.carscoops.com
- Фото: www.carscoops.com
Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в «Группе ГАЗ» рассматривают возможность создания новой легкой коммерческой модели. В компании планируют выпустить «каблучок», только вот в настоящее время базы для автомобиля нет, а разрабатывать ее специально для одной машины крайне не выгодно.
Тем не менее, нижегородцы могли бы договорится об использовании платформы со своими партнерами — компанией Volkswagen. Стратегию сотрудничества по новым проектам автопроизводители сформируют до конца 2018 года. Так что даже если новому автомобилю и суждено увидеть свет, то случится это не раньше 2019—2020 года.
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