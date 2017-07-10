Дизайнеры показали изображения новой «Волга 2020»

Фото: www.carscoops.com
Независимый казанский дизайнер Александр Шторм опубликовал несколько изображений, демонстрирующих, какой могла бы стать новая «Волга». Однако, как портал «АвтоВзгляд» уже писал ранее, «Группа ГАЗ» не намерена в ближайшее время возрождать легендарную марку.
Виктория Базылева

Как мы видим, «Волга 2020» могла бы похвастать большим панорамным лобовым стеклом, светодиодными дневными ходовым огнями, двухцветным покрытием с хромированным акцентами и светло-бежевым кожаным салоном. Приземистый автомобиль выделяется и своими мускулистыми линиями кузова — машина выглядит достаточно агрессивно, стильно, но все же немного грубовато.

  • Фото: www.carscoops.com
  • Фото: www.carscoops.com

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в «Группе ГАЗ» рассматривают возможность создания новой легкой коммерческой модели. В компании планируют выпустить «каблучок», только вот в настоящее время базы для автомобиля нет, а разрабатывать ее специально для одной машины крайне не выгодно.

Тем не менее, нижегородцы могли бы договорится об использовании платформы со своими партнерами — компанией Volkswagen. Стратегию сотрудничества по новым проектам автопроизводители сформируют до конца 2018 года. Так что даже если новому автомобилю и суждено увидеть свет, то случится это не раньше 2019—2020 года.

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10 июля 2017
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