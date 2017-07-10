Дизайнеры показали изображения новой «Волга 2020»

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в «Группе ГАЗ» рассматривают возможность создания новой легкой коммерческой модели. В компании планируют выпустить «каблучок», только вот в настоящее время базы для автомобиля нет, а разрабатывать ее специально для одной машины крайне не выгодно.

Тем не менее, нижегородцы могли бы договорится об использовании платформы со своими партнерами — компанией Volkswagen. Стратегию сотрудничества по новым проектам автопроизводители сформируют до конца 2018 года. Так что даже если новому автомобилю и суждено увидеть свет, то случится это не раньше 2019—2020 года.