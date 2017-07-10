Опубликованы снимки интерьера Peugeot 508 второго поколения

Так, судя по представленным порталом Motor1 снимкам, новый Peugeot 508 может похвастать фирменной технологией обустройства водительского места i-Cockpit, уже знакомой нам по кроссоверам 2008, 3008 и 5008. В частности, мы видим то же небольшое рулевое колесо и полностью цифровую приборную панель, позаимствованные у SUV.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что второе поколение Peugeot 508 построили на модульной платформе EMP2, которая широко используется на автомобилях марок, входящих в группу PSA. Известно, что помимо стандартных бензиновых и дизельных версий чуть позже могут появиться и модификации с гибридными или полностью электрическими силовыми установками.

Предполагается, что официальная премьера будущего конкурента нового Volkswagen Arteon (как считают сами французы) состоится уже в сентябре на Франкфуртовском моторшоу. А вот когда новинка доберется до России — пока неизвестно.