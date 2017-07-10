Путин признался, что владеет мотоциклом Kawasaki

0 июля глава российского государства посетил павильоны международной промышленной выставки «Иннопром-2017», проходящей в екатеринбурге. Среди прочих, Владимир Путин посетил стенд компании-производителя мотоциклов Kawasaki. Японцы пояснили Президенту, что при создании нового мотоцикла ими используется многолетний опыт конструирования самолетов.

—У меня есть не такой, но вашей фирмы есть мотоцикл. Но я, правда, стараюсь на нем не ездить, — сообщил Путин, глядя на спортбайк Kawasaki Ninja H2, оснащенный литрового объема мотором мощностью 200 л. с.

Заметим, что согласно официальной декларации о доходах Президента России, опубликованной в апреле 2017 года, Владимир Путин числится владельцем автомобилей ГАЗ М21 «Волга» и ВАЗ 21214 «Нива» в модификации «Рысь», а также автомобильного прицепа «Скиф». Сведения о каких-либо мотоциклах в президентской декларации отсутствуют.