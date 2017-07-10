Рассекречен интерьер нового универсала LADA Vesta SW Cross

Судя по представленным фотографиям, тольяттинцы украсили двери и сиденья LADA Vesta SW Cross ярко-оранжевыми декоративными вставками. Кроме того, нельзя не обратить внимание и на подлокотник с боксом, начилие которого несомненно порадует покупателей.

К тому же, по предварительным данным, универсалы «Веста» получат новую приборную панель — такую же, как у одноименных седанов, ориентированных на европейский авторынок. Хотя на этих снимках рассмотреть такие детали невозможно.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что «универсальная» LADA Vesta SW и ее кросс-версия с увеличенным до 203 мм клиренсом и защитным пластиковым обвесом поступят в продажу уже в сентябре нынешнего года.

Машины обзавелись дисками увеличенного диаметра, перенастроенными подвесками, а также модернизированной системой рулевого управления. Кроме того, новые «Весты» могут похвастать кнопкой открывания пятой двери, задними дисковыми тормозами и запираемым лючком топливного бака.